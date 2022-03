„When You’re Gone” to następca wydanego w grudniu singla „It’ll Be Okay”. Autorami utworu są Shawn Mendes oraz Jonah Shy i Scott Harris, odpowiadający również za produkcję. Do nowego singla powstał teledysk wyreżyserowany przez Jaya Martina, który stworzył także klipy do „It’ll Be Okay”, „Mercy” i „Stitches”. Ujęcia zostały nakręcone w Toronto oraz Austin podczas występu Shawna na festiwalu SXSW.

Reklama

27 czerwca Shawn Mendes rozpocznie trasę koncertową koncertem w Portland. Europejska część trasy rozpocznie się koncertem 31 maja 2023 roku w Bolonii we Włoszech. Zaplanowane są dwa koncerty w Krakowie – 19 i 20 czerwca 2023 roku.