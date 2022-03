Three Days Grace sprzedali miliony płyt, koncertowali na całym świecie, a ich teledyski oglądają dziś kolejne pokolenia fanów alternatywnego rocka. Autorzy takich utworów jak: „Never Too Late”, „Animal I Have Become”, czy „I Hate Everything About You” zapowiedzieli niedawno swój najnowszy, siódmy album studyjny. Wydawnictwo „Explosions” ukaże się już 6 maja od wytwórni RCA Records, a najnowszymi singlami promującymi wydawnictwo są: „So Called Life” oraz „Neurotic ft. Lukas Rossi”.

Kilka miesięcy po premierze płyty, Three Days Grace zaprezentują się w Polsce na dwóch koncertach! Na występy Kanadyjczyków zapraszamy kolejno: 7 października do warszawskiej Progresji oraz 8 października do klubu A2 we Wrocławiu.

Bilety na koncerty trafią do sprzedaży w najbliższy czwartek (31 marca) o godzinie 11:00! Wejściówki będą dostępne na stronie organizatora.

Three Days Grace mają w Polsce mnóstwo fanów i przyjmowani są u nas bardzo gorąco. Sprzedali miliony płyt na świecie i wylansowali wiele przebojów. Kanadyjczycy z Three Days Grace są na dobrej drodze, aby na rockowym firmamencie stanąć obok rodaków z Nickelback.