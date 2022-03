"There Isn't Much" ukazuje się dzień po występie Emeli w ramach koncertu ITV "Concert for Ukraine", podczas którego zbierane były fundusze na pomoc humanitarną DEC Ukraine w czasie trwającej wojny. Wcześniej Emeli wzięła też udział w dorocznym nabożeństwie z okazji Dnia Wspólnoty Narodów, gdzie zaśpiewała piękny utwór ‘Brighter Days’ wraz z London African Gospel Choir.

Emeli mówi o utworze: "'There Isn't Much' to jedna z moich ulubionych piosenek na płycie. Współtworzyli go razem ze mną Naughty Boy i Shaq i jestem bardzo szczęśliwa, że udało nam się zrealizować perkusję i miks, ale też wspólnie wyprodukować całość. Uwielbiam klimat lat 80-tych; przypomina mi to, czego mogli słuchać moi rodzice, kiedy się poznali".