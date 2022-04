Za muzykę odpowiedzialny jest Jan Benedek, a słowa jak zwykle napisał Muniek Staszczyk.

- „Ja Ciebie kocham” był pierwszym kawałkiem jaki powstał z myślą o albumie „Hau! Hau!” i jest utworem, który go otwiera. Wiosną 2020 jeździłem samochodem po opustoszałych, pandemicznych ulicach Warszawy, po czym wróciłem do domu i w kilka minut napisałam ten tekst do muzyki Janka, którą dostałem kilka dni wcześniej. Uwielbiam ten numer, to jest 100% T.Love w T.Love. Słychać w nim echa kapel, które nas inspirowały na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Klip w reżyserii Jacka Kościuszko z Pawłem Wilczakiem w roli głównej oddaje nastrój współczesnych, ciężkich czasów - Muniek.