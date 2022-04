Tego samego dnia, 22 czerwca 2007 roku, brytyjska gwiazda pojawiła się na jeszcze jednym koncercie na Glastonbury, tym razem na znacznie mniejszej, Jazz World Stage.

Cały koncert Amy Winehouse z Pyramid Stage wytłoczony został na dwóch winylowych płytach. Okładka zawiera przedmowę napisaną przez Emily Eavis, współorganizatorkę Glastonbury.

Amy Winehouse zadebiutowała w 2003 roku albumem „Frank”, po którym porównywana była do Billie Holiday. Popularność przyniósł jej jednak wydany trzy lata później drugi i ostatni longplay „Back to Black”. Wyprodukowane przez Marka Ronsona dzieło zawierało hity „Rehab”, „You Know I’m No Good” czy tytułowy. Wydawnictwo wyróżniono m.in. pięcioma nagrodami Grammy. Po śmierci Amy Winehouse w 2011 roku ukazała się kompilacja „Lioness: Hidden Treasures”.