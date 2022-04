„Paradise Again” to efekt muzycznej synergii, którą artyści ponownie odnaleźli podczas reaktywacji i trasy w 2019 roku. Kolejne lata zespół spędził w studiu, odkrywając nowe dźwiękowe palety, struktury i brzmienia wywodzące się z bogatego arsenału analogowych syntezatorów.

Reklama

Choć nowy materiał zawiera wiele charakterystycznych dla Swedish House Mafia elementów, jednocześnie stanowi ambitne urozmaicenie ich muzycznego repertuaru, o czym świadczy chociażby szeroki wachlarz współpracowników i gości. W realizacji płyty udział brali bowiem The Weeknd, A$AP Rocky, Sting, Ty Dolla $ign, 070 Shake, Jacob Mühlrad, Seinabo Sey, Mapei i angielska piosenkarka Connie Constance w utworze „Heaven Takes You Home” – nowym singlu promującym album.

– Zawsze są nowe terytoria do eksplorowania – mówi Angelo. – Największym wyzwaniem było jednak zrobienie czegoś, czego nikt się po nas nie spodziewał. Musieliśmy stworzyć dźwięki, których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy i które nas ekscytowały. To dla mnie bardzo inspirujące, że jestem w zespole, który chce stawiać sobie nowe wyzwania. To dla nas zdecydowanie jeden z najbardziej elektryzujących okresów, bo znów bawimy się jak 15-latkowie.

Muzykę z nowej płyty można będzie usłyszeć już jesienią w Polsce. W ramach trasy promującej album „Paradise Again” Swedish House Mafia wystąpi 21 października w TAURON Arenie Kraków.