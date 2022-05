Matteo Bocelli wraca z nowym singlem „Tempo”, który powstał w dwóch wersjach językowych - angielskiej i hiszpańskiej.

- „Tempo” to jedna z pierwszych piosenek, które współtworzyłem w zeszłym roku we Włoszech i od razu się w niej zakochałem - przyznaje Matteo Bocelli. - To fajny, poruszający i energiczny numer. Naprawdę wierzę w ten utwór i mam nadzieję, że stanie się ścieżką dźwiękową tego lata.

Matteo to absolwent Konserwatorium Lucca w Toskanii. Gry na fortepianie uczył się od szóstego roku życia. Jako 18-latek zadebiutował na deskach rzymskiego Koloseum, śpiewając Verdiego.