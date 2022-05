01.10.2022 – WARSZAWA, COS Torwar

Po entuzjastycznym przyjęciu singli „The Lightning I, II” i „Unconditional I (Lookout Kid)”, w piątek ukazał się album "WE".

Premiera WE zbiega się z ogłoszeniem jesiennej światowej trasy Arcade Fire. Po koncertach-niespodziankach w Toulouse Theatre w Nowym Orleanie, Bowery Ballroom w Nowym Jorku, Coachella's Mojave Tent i KOKO w Londynie, światowa trasa koncertowa WE, określona jako Arcade Fire „must-see live act” (Variety), wróci w pełnej produkcji na światowe sceny. Trasa rozpocznie się we wtorek 30 sierpnia w Dublinie i potrwa do 1 grudnia w Toronto. Północnoamerykańska część trasy WE – z wyjątkowym gościem Beck, grającym wieczorny akustyczny set – rozpocznie się 28 października w Waszyngtonie. Na koncertach w Europie gościem specjalnym będzie Feist.

Bilety na wszystkie koncerty będą dostępne w sprzedaży ogólnej od piątku 13 maja od godz. 10:00.