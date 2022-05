Jak czytamy w zapowiedzi:

Reklama

To utwór o tym, że czasem trzeba wyrwać się od codzienności, obowiązków i rutyny, żeby choć na chwile dać się ponieść i zaszaleć. To piosenka przepełniona pozytywną energią. Wiosenny klimat singla oddaje klip zrealizowany na łonie natury. Marcinowi towarzyszą w nim dwie piękne panie i stylowe auto.

Marcin Sójka to zwycięzca 9. edycji The Voice of Poland oraz 56. KFPP w Opolu 2019 roku. Jego debiutancki krążek „Kilka prawd” ukazał się w październiku 2019 roku i pochodziły z niego takie przeboje jak „Zaskakuj mnie”, „Dalej”, czy „Lepiej”. Nowy album Marcina ukaże się jesienią 2022 roku.