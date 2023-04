„Café de Paris”, to pierwszy singiel zapowiadający nowy materiał od Dawida Kwiatkowskiego.

Artysta tak opowiada o utworze:

„Czasami w mojej głowie przebija się myśl: a co by było, gdybym uciekł? Gdyby spełnić marzenia nastoletniego Dawida o życiu w Paryżu właśnie teraz? Czy ktoś by tęsknił, tak cholernie szczerze? Paryż. Tyś moim drugim, ukochanym domem. Tak bardzo się cieszę, że w końcu o Tobie śpiewam.”