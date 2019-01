Dwa z nich – „Para” i „Lekko” - zostały wcześniej zobrazowane teledyskami. Większość tekstów Kasia napisała sama, w powstaniu trzech wsparli ją: Natalia Grosiak (Mikromusic), Kamil Durski (Lilly Hates Roses) i Marcin Staniszewski (Beneficjenci Splendoru).

Jak zwykle Novika do współpracy przy płycie zaprosiła grono wyśmienitych producentów. Są tacy, z którymi pracuje od lat – Agim Dżeljilji, Bogdan Kondracki czy Stanisław Koźlik (współtworzący projekt Sampler Orchestra, odpowiedzialny za rejestrację większości wokali). Z niektórymi artystka pracowała po raz pierwszy – ceniona na świecie producentka An On Bast, również uznany na scenie muzyki elektronicznej Manoid, krakowski producent Good Paul, debiutant Adams Brass.

Na płycie usłyszmy też głosy Buslava i Baascha, a w piosence „Od Dziecka” Novice towarzyszy jej córka – Nina (obecna również na poprzednim krążku „Heart Times” 2013).



Novika od lat jest jedną z najaktywniejszych postaci polskiej sceny elektronicznej i klubowej. Współpracowała m. in. z Andrzejem Smolikiem, Fiszem czy Skubasem, wydała trzy solowe albumy (ostatni „Heart Times” z 2013 roku) i regularnie występuje w klubach w całej Polsce. Od października 2017 r. prowadzi audycję “Lekkość Bitu” w Chilli Zet (wcześniej m.in. Radiostacja, Radio BIS, Roxy FM i Czwórka).

TRACKLISTA:

1. Lekko

2. Unsafe

3. Słabości ft. Buslav

4. Para

5. Friends In Need ft. Buslav

6. Box ft. Baasch

7. Od dziecka ft. Nina

8. Emoitka ft. Baasch

9. Ella

10. Sorro