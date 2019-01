Na „Nights Out: 10th Anniversary Edition” trafi zarówno oryginalny album, jak i niewydane wcześniej wersje demo, b-side’y i inne nagrania, które powstały w ramach sesji do albumu. Część materiału po raz pierwszy ukaże się na winylu. Wśród rarytasów znajdziemy m.in. dubową wersję „Holiday” oraz francuskojęzyczną wersję „Heartbreaker”. Francuskie sympatie Mounta objawią się również w „A Thing For Me” w remiksie Breakbota. Wydany wcześniej wyłącznie w wersji dla Rough Trade „Over” to instrumentalny utwór z filmowym rozmachem. Płytę wieńczy minimalistyczne „Das Booty”.

Debiutancki album Metronomy „Pip Paine (Pay The £5000 You Owe)” z 2006 roku został dostrzeżony przez wielu, jednak to dopiero „Nights Out” sprawiło, że zespół trafił do liczniejszego grona odbiorców. Joseph Mount dokonał bardzo trudnej sztuki: podkreślił zarówno radosną atmosferę wieczornych wyjść na miasto, jak i smak wiążącej się często z takimi wyjściami porażki. Wszystkie te elementy stworzyły wyjątkowy koncept album. Jak wspomina Mount:

Jospeph Mount: Oscar przypomniał mi pewnego dnia, jak pod koniec prac nad „Radio Ladio” powiedziałem mu: „chyba napisałem swój pierwszy numer jeden”. Nie był to numer jeden. Wspominaliśmy także dzień, w którym wypożyczyliśmy Hondę Insight na potrzeby zdjęcia okładkowego. Właściciela znalazłem na jakimś czacie, odwdzięczyliśmy się mu dwoma biletami na Kate Nash oraz spotkaniem z artystką. Proste czasy. Pozdrawiam wszystkich, którzy pamiętają Myspace.

„Nights Out: 10th Anniversary Edition” będzie dostępne zarówno w serwisach cyfrowych, jak i na podwójnym kolorowym winylu. Dotychczasową dyskografię zespołu zamyka „Summer 08” z 2016 roku. Album został niezmiernie ciepło przyjęty przez krytykę. W „NME” mogliśmy przeczytać: Mount znowu to zrobił. Mógłby napisać kawałki o wpływie Brexitu na handel pomiędzy Wielką Brytanią oraz Chinami, a i tak wszystko brzmiałoby znakomicie. On jest tak dobry.