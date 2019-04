Płyty z muzyką „inspirowaną” filmem lub serialem to nic nowego. Ukazywały się wielokrotnie, a czasem osiągały zdecydowanie większą popularność niż oryginalna ścieżka dźwiękowa, czego przykładem druga część „Mission: Impossible”.

HBO i zespół producencki „Gry o Tron” od dawna mówili nam o tym, że krążek z dźwiękami inspirowanymi serialem trafi do sprzedaży. Dziś wiemy, że stanie się to 26 kwietnia, płyta ukaże się na CD, na winylu oraz – co oczywiste – trafi do dystrybucji cyfrowej – zarówno w postaci plików, jak i na platformy streamingowe.

Na płycie znajdziemy nagrania takich artystów jak: A$AP Rocky, Chloe X Halle, Ellie Goulding, Jacob Banks, James Arthur, Joey BadA$$, Lennon Stella, Lil Peep, Maren Morris, Matthew Bellamy, Mumford & Sons, Rosalía feat. A.CHAL, SZA, The Lumineers, The National, The Weeknd, Travis Scott, Ty Dolla $ign oraz X Ambassadors.

Przypomnijmy, że premiera ostatniego sezonu „Gry o tron” w poniedziałek w HBO.