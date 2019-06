Singiel zapowiada premierę nowej płyty, która ukaże się we wrześniu tego roku. Kawałkowi towarzyszyć będzie teledysk w reżyserii Sławka Pietrzaka i ze zdjęciami Jacka Kościuszki.

Pidżama Porno tworzy w składzie: Krzysztof "Grabaż" Grabowski, Andrzej "Kozak" Kozakiewicz, "Rafał "Kuzyn" Piotrowiak. Ekipę wzmocni Piotr "Załęs" Załęski, gitarzysta. Załęski współtworzył takie zespoły, jak Hurt, Dust Blow, Prawda, współpracował także z Jankiem Samołykiem.

Zespół ostatni album wydał w roku 2004 - była to płyta "Bułgarskie Centrum". Później artyści zawiesili na kilka lat działalność koncertową, występując sporadycznie. Przerwa trwała do roku 2015, gdy muzycy wrócili do występów w zmienionym składzie. Nowe wydawnictwo studyjne będzie zatem powrotem po ponad piętnastoletniej przerwie w regularnej działalności.