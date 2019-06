"III" to album konceptualny składający się z trzech rozdziałów. Każda nuta, sylaba i chwila ciszy mają olbrzymi ładunek emocjonalny. Najnowsze wydawnictwo The Lumineers jest najbardziej mroczne w dotychczasowym dorobku zespołu. Poszczególne części płyty opowiadają o członku fikcyjnej rodziny Sparksów. Grupa postanowiła opowiedzieć historie trzech pokoleń rodu.

Emocjonalne tematy i w mig wpadające w ucho melodie, ekspresyjne wokale i charakterystyczne akustyczne brzmienie – „III” prowadzi The Lumineers w nowe terytoria. Autorami krążka są członkowie-założyciele: Wesley Schultz oraz Jeremiah Fraites. Do składu oficjalnie dołączyła skrzypaczka i wokalistka Lauren Jacobson, którą można było usłyszeć już na dwóch poprzednich albumach. W koncertowym składzie pozostają pianista Stelth Ulvang oraz wokalista i multi-instrumentalista Brandon Miller.

Debiutancki album The Lumineers z 2012 roku trafił do Top 10 listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii i trzykrotnie pokrył się tam platyną. „Cleopatra” (2016) zadebiutowała na szczycie UK Official Album Charts i Billboard Top 100 oraz również ma status platyny. Łącznie zespół może pochwalić się 4,2 miliardami streamów oraz 4,6 mln kopii sprzedanych albumów na całym świecie.