Nagranie zostało opublikowane w serwisach cyfrowych oraz na YouTube.

Alter Bridge to formacja rockowa powstała w 2003 roku na zgliszczach Creed. Album zapowiedziany na październik będzie szóstym w ich dorobku.

Lista utworów prezentuje się następująco:

1) One Life

2) Wouldn’t You Rather

3) In The Deep

4) Godspeed

5) Native Son

6) Take The Crown

7) Indoctrination

8) The Bitter End

9) Pay No Mind

10) Forever Falling

11) Clear Horizon

12) Walking On The Sky

13) Tear Us Apart

14) Dying Light