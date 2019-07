Tak o piosence „To nie miało prawa się stać” mówi Tomasz Organek: – Piosenka do filmu „Piłsudski” to umiejętne połączenie nowoczesnych konwencji, od silnego rockowego riffu, poprzez rap, na filmowej balladzie skończywszy. Komponując ten utwór, chciałem oddać zarówno ducha mocno sensacyjnej historii, której pierwszoplanową postacią jest młody Marszałek, jej wolnościowy, romantyczny etos, ale też nawiązać do teraźniejszości, wskazując na dość niespokojny charakter naszych czasów.

Na ekranie zobaczymy najwierniejszych sprzymierzeńców Piłsudskiego – Walerego Sławka (Jan Marczewski), Witolda Jodko-Narkiewicza (Marcin Hycnar), Aleksandra Sulkiewicza (Józef Pawłowski) oraz Aleksandra Prystora (Tomasz Schuchardt). Nie zabraknie kobiet, które odegrały ważną rolę w życiu Marszałka. Magdalena Boczarska wcieli się w pierwszą żonę – Marię Piłsudską, zaś w roli drugiej wielkiej miłości Ziuka – Aleksandry Szczerbińskiej zobaczymy Marię Dębską.