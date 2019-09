Nowa, dwuczęściowa płyta ukaże się na wszystkich platformach cyfrowych 4 października. Album w wersji LP i CD ukaże się dopiero po miesiącu z hakiem, 8 listopada.

Premiera „Ghosteen” na YouTube odbędzie się 3 października o godzinie dwudziestej trzeciej polskiego czasu.

„Utwory na pierwszej płycie to dzieci. Utwory na drugiej płycie to Ich rodzice. Ghosteen to wędrujący duch.” - powiedział o materiale Nick Cave.

Album "Ghosteen" został nagrany w 2018 i na początku 2019 roku w studiach: Woodshed w Malibu, Nightbird w Los Angeles, Retreat w Brighton i Candybomber w Berlinie. Miksem zajęli się Nick Cave, Warren Ellis, Lance Powell i Andrew Dominik w studio Conway w Los Angeles.

Okładka płyty "Ghosteen" Nicka Cave'a / Materiały prasowe

Lista utworów:

Part One

1 Spinning Song 4:44

2 Bright Horses 4:53

3 Waiting for You 3:55

4 Night Raid 5:08

5 Sun Forest 6:48

6 Galleon Ship 4:15

7 Ghosteen Speaks 4:03

8 Leviathan 4:48

Part Two

1 Ghosteen 4.53

2 Fireflies 3:55

3 Hollywood 14:13

„Ghosteen” to siedemnasta studyjna płyta grupy Nick Cave and The Bad Seeds, następca wydanego w 2016 roku „Skeleton Tree”. Ukaże się nakładem Ghosteen Ltd.