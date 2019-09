Nowy materiał legendy thrash metalu ukaże się w sprzedaży 8 listopada i składa się z kompilacji teledysków, które powstały do utworów z ostatniego studyjnego albumu grupy, czyli „Repentless” (w Polsce album otrzymał status Złotej Płyty). Głównym daniem wydawnictwa jest doskonały koncert zarejestrowany w kalifornijskim The Forum w 2017 roku. Wersja audio to 21 porażających swoją mocą nowszych i starszych klasyków zespołu, między innymi: "South of Heaven,” “War Ensemble,” “Mandatory Suicide,” “Dead Skin Mask,” “Raining Blood,” czy “Angel of Death", zarejestrowanych podczas wspomnianego koncertu.

Część pierwsza wydawnictwa nazywa się „Slayer: The Repentless Killogy” i została wyreżyserowana przez BJ McDonnella – autora trzech brutalnych teledysków, towarzyszących płycie „Repentless”, czyli: „You Against You”, „Repentless” i „Pride In Prejudice”. Klipy składają się w chronologiczną opowieść, w której występuje wielu znanych aktorów, między innymi Jason Trost czy Danny Trejo.

Już niedługo, 2 listopada, Slayer rozpocznie The Final Campaign, czyli ostatni etap Final World Tour. Zespół pożegna się z fanami dwoma koncertami w Forum w Los Angeles, 29 i 30 listopada.

Szczegółowa tracklista materiału koncertowego przedstawia się następująco:

CD1

01. Delusions Of Saviour (Live)

02. Repentless (Live)

03. The Antichrist (Live)

04. Disciple (Live)

05. Postmortem (Live)

06. Hate Worldwide (Live)

07. War Ensemble (Live)

08. When The Stillness Comes (Live)

09. You Against You (Live)

10. Mandatory Suicide (Live)

11. Hallowed Point (Live)

12. Dead Skin Mask (Live)

CD2

01. Born Of Fire (Live)

02. Cast The First Stone (Live)

03. Bloodline (Live)

04. Seasons In The Abyss (Live)

05. Hell Awaits (Live)

06. South Of Heaven (Live)

07. Raining Blood (Live)

08. Chemical Warfare (Live)

09. Angel Of Death (Live)