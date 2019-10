Rod Stewart świętuje 50-lecie solowej działalności. W hołdzie twórcy, przygotowano nowy album, dzięki któremu fani poznają największe przeboje Roda w zupełnie odmienionych wersjach.

"You’re In My Heart: Rod Stewart With The Royal Philharmonic Orchestra" to połączenie charakterystycznego głosu z popularnych piosenek z aranżacjami w wykonaniu The Royal Philharmonic Orchestra. Na album trafiła nowa wersja piosenki "It Takes Two" z gościnnym udziałem Robbiego Williamsa, jak również premierowy utwór "Stop Loving Her Today" Roda Stewarta. .

Za produkcję "You’re In My Heart" odpowiada Trevor Horn. Na zestaw złożyły się przearanżowane wersje takich pogromców brytyjskiej listy przebojów jak "Sailing", "I Don’t Want To Talk About It" czy "The First Cut Is The Deepest", jak również "Maggie May" i "Reason To Believe" - piosenek, które w 1971 roku znalazły się na szczycie zestawień w UK i USA.

"You’re In My Heart" wypełniają doskonale znane utwory, w tym "Tonight’s The Night (Gonna Be Alright)" (numer 1 w USA), "The Killing of Georgie (Part 1 and II)", "You’re In My Heart (The Final Acclaim)", "I Was Only Joking", "What Am I Gonna Do (I’m So In Love With You)", "Every Beat Of My Heart", "Downtown Train", "Rhythm Of My Heart" czy cover utworu Toma Waitsa, "Tom Traubert's Blues (Waltzing Matilda)".

Poza wielkimi przebojami, na wydawnictwo trafiły uwielbiane przez fanów piosenki "Young Turks", "Forever Young", "If We Fall In Love Tonight" czy nowa wersja "Handbags And Gladrags" z multiplatynowego akustycznego albumu "Unplugged…and Seated" oraz "Stay With Me" z repertuaru The Faces.