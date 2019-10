Już teraz można posłuchać nowego singla z wydawnictwa, „Uneventful Days”.

„Hyperspace” to nowy wymiar przede wszystkim w tym znaczeniu, że artysta po raz pierwszy w swojej karierze tak chętnie podzielił się kredytami songwriterskimi i producenckimi. Na siedmiu z 11 utworów z płyty – w tym w singlach „Unventful Days” i „Saw Lightning” – obok nazwiska Becka widnieje Pharrell Williams.

„See Through” jest współprodukowane przez wieloletniego współpracownika muzyka, Grega Kurstina. Współautorem „Star” jest Paul Epworth. W „Stratosphere” słyszymy Chrisa Martina z Coldplay, w tytułowym utworze gościnnie śpiewa Terrel Hines, a w „Die Waiting” Sky Ferreira. Ten ostatni kawałek został wyprodukowany przez Cole’a M.G.N. Wieloletni muzycy z zespołu Becka – Jason Falkner, Smokey Hormel i Roger Manning Jr. – grają w niemal każdym utworze.

Pełna tracklista „Hyperspace” prezentuje się następująco:

1. Hyperlife

2. Uneventful Days

3. Saw Lightning

4. Die Waiting

5. Chemical

6. See Through

7. Hyperspace

8. Stratosphere

9. Dark Places

10. Star

11. Everlasting Nothing

„Hyperspace” to następca wydanego w 2017 krążka „Colors”, który został nagrodzony statuetkami Grammy w kategoriach Best Alternative Music Album oraz Best Engineered Album, Non-Classical. Pomiędzy dwoma ostatnimi albumami, muzyk wydał utwór „Tarantula” stworzony na potrzeby „Music Inspired by ROMA”, „Super Cool” ft. Robyn & The Lonely Island z filmu „Lego Przygoda 2” oraz pojawił się gościnnie w „Night Running” Cage The Elephant. W 2018 po raz pierwszy zagrał headlinerski koncert w Madison Square Garden, był również gościem specjalnym na trasie U2 „The Joshua Tree” w 2017.