Po wielu spekulacjach wśród fanów spowodowanych przez tajemnicze wypowiedzi wokalisty Iana Gillana w grudniu ubiegłego roku zespół ostatecznie potwierdza wydanie nowego, 21. w dorobku, studyjnego krążka. Data premiery to 12. czerwca.

Deep Purple po raz trzeci połączyli siły z legendarnym producentem Bobem Ezrinem, który zaprosił zespół do Nashville, aby stworzyć i nagrać nowe utwory. Efektem jest najbardziej zróżnicowany album, jaki do tej pory razem stworzyli.

Muzycy na nowej płycie „rozciągnęli się we wszystkich kierunkach” bez żadnych ograniczeń, które mogły pozbawić ich kreatywności. „Deep Purple przywraca Deep z powrotem do Purple” - to motto - żart, które pojawiło się w studio po stworzeniu pierwszych piosenek, które dały jasno do zrozumienia, że Deep Purple i Ezrin są na dobrej drodze do stworzenia płyty przesuwającej granice czasu i jednocześnie wyrażającej niezadowolenie z obecnej sytuacji na świecie, która jest skierowana do wszystkich pokoleń.

„Whoosh!” będzie dostępny jako limitowany CD + DVD Mediabook (płyta DVD będzie zawierać zapis koncertu z Hellfest 2017), 2LP + DVD, limitowany box oraz w formie cyfrowej.

Po wydaniu płyty Deep Purple pojadą w trasę koncertową, która obejmie również Polskę - zespół wystąpi 14. października w łódzkiej Atlas Arenie.

Tracklista:

Throw My Bones

Drop The Weapon

We’re All The Same In The Dark

Nothing At All

No Need To Shout

Step By Step

What the What

The Long Way Round

The Power of the Moon

Remission Possible

Man Alive

And The Address

Dancing In My Sleep