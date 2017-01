Ciało Loalwi Braz Vieiry znaleziono dziś w samochodzie nieopodal Rio de Janeiro. Okoliczności - spalone auto i zwęglone ciało wskazują na wypadek samochodowy, jednak miejscowa policja nie chce tego jeszcze potwierdzić. Wokół rezydencji gwiazdy ostatnio kręciły się bowiem podejrzane osoby - nie jest wykluczone też morderstwo.

Loalwi Braz Vieira miała 63 lata, sławę zyskała dzięki zespołowi Kaoma. Nie ma osoby, która nie znałaby "Lambady". Piosenka oparta an ludowych rytmach stała się światowym hitem w 1989 roku i na szczyty list przebojów wyniosła zarówno singiel, jak i album "Woldbeat". Nagranie powróciło później jako temat przewodni piosenki Jennifer Lopez "On The Floor"