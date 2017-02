- Zwróć uwagę, że po "ała" jest kropka – wyraz akceptacji tego, że rzeczywistość niekoniecznie da się kontrolować. Że niektóre rzeczy mogą się skasztanić. To nie jest buntownicze "ała", na zasadzie och, to się w głowie nie mieści, trzeba to natychmiast zburzyć. Ja tego bardzo nie lubię. Wielokrotnie zdarzało mi się polemizować z buntem, już miałem taki wers wiele lat temu, że bunt nie chce rozwiązań - opowiadał Piotr Szmidt, czyli Ten Typ Mes w wywiadzie.

09.02 - Toruń

10.02 - Szczyrk, Snow Fest

11.02 - Sopot

12.02 - Poznań

18.02 - Rzeszów

19.02 - Wrocław

23.02 - Bielsko-Biała

24.02 - Łódź

25.02 - Szczecin

03.03 - Lublin

04.03 - Katowice

10.03 - Olsztyn

11.03 - Białystok

24.03 - Warszawa