Jakub to zwycięzca 9. edycji Mam Talent. W programie wielokrotnie prezentował klasyczny repertuar z lat 80. i 90., dzięki któremu dotarł na sam szczyt podium popularnego talent show. Podczas finału pojawił się na scenie, jako ostatni, a zwycięstwo zapewnił mu utwór "Delilah" Toma Jonesa. Jesteś niezwykły. Masz tyle dobrej energii, że mógłbyś być moim terapeutą – mówił Agustin Egurrola. Publiczność doceniła Jakuba za szczerość i pozytywną energię, którymi zaskarbiał sobie sympatię widzów i jury.

Jakub jest jeszcze przed maturą, ale już wie, że swoją przyszłość planuje związać z muzyką. Jego marzeniem są studia na Uniwersytecie Muzycznym w Poznaniu na kierunku Musicalowym.

Debiutancka płyta Jakuba zawiera covery z repertuaru artystów polskich i zagranicznych. Są to klasyczne pozycje muzyki rozrywkowej i nastrojowe ballady z elementami swingującymi i musicalowymi. Na płycie znalazły się m.in. utwory, które znamy z repertuaru Franka Sinatry, Toma Jonesa, Nat King Cole’a czy Andrea Bocelli’ego.



Tracklista:

1. Zacznij od Bacha Muzyka: Zbigniew Wodecki, Słowa: Janusz Terakowski (4:07)

2. Bo z dziewczynami Muzyka: Stefan Rembowski, Słowa: Andrzej Bianusz (3:49)

3. Can't Take My Eyes Off You Muzyka: Bob Crewe, Bob Gaudio, Słowa: Bob Crewe, Bob Gaudio (3:43)

4. Besame Mucho Muzyka: Consuelo Velazquez, Słowa: Consuelo Velazquez (4:13)

5. When I Fall In Love Muzyka: Victor Young, Słowa: Edward Heyman (2:41)

6. Sway Muzyka: Pablo Beltrán Ruiz, Luis Demetrio Słowa: Lyricist Norman Gimbel (2:38)

7. Życia mała garść Muzyka: Jarosław Kukulski Słowa: Jerzy Dąbrowski (4:23)

8. Cheek To Cheek Muzyka: Irving Berlin, Słowa: Irving Berlin (3:24)

9. Delilah Muzyka: Muzyka: Barry Mason, Les Reed, Słowa: Barry Mason, Les Reed (3:38)

10.Ostatni kadr Muzyka: Janusz Koman, Słowa: Jan Kondratowicz (3:25)