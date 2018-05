W zestawie nie mogło zabraknąć koncertowych aranżacji Biffy Clyro. Ciekawie brzmi "Machines", wykonane tylko z towarzyszeniem gitary akustycznej, pomysłowo wykonane zostały "Many Of Horror", "Re-arrange", "Medicine", "The Captain", "Black Chandelier", "Bubbles". Prezentem specjalnym dla fanów jest świetny cover "God Only Knows" grupy Beach Boys, a także premierowa piosenka "Different Kind Of Love". Zapis wydarzenia z Londynu przygotowano w kilku formatach. Album jest dostępny w następujących wersjach: standardowe CD, zestaw CD razem z DVD oraz specjalny box, który zawiera CD, DVD oraz podwójną płytę analogową.