Podobnie jak w poprzednich latach koncerty będą odbywały się w piątki i soboty.

Męskie Granie 2024. Miasta na trasie

Tego lata trasa festiwalowa Męskie Granie odwiedzi: Żywiec (28-29 czerwca, Amfiteatr Pod Grojcem), Szczecin (12-13 lipca, EPSD Aeroklub Szczeciński), Gdańsk (19-20 lipca, Polsat Plus Arena), Poznań (26-27 lipca, Park Cytadela), Wrocław (2-3 sierpnia, Pola Marsowe), Kraków (9-10 sierpnia, Muzeum Lotnictwa) i Warszawę (23-24 sierpnia, Fort Wola – Letnia Strefa Progresji).

Męskie Granie 2024. Scena Główna i Scena Ż

W te wakacje na Scenie Głównej wystąpią: Anita Lipnicka, Artur Rojek, Bartek Królik, Brodka, Daria Zawiałow, Daria Ze Śląska, Dawid Tyszkowski, Igo, Jakub Józef Orliński & Aleksander Dębicz "#LetsBaRock", Jan Emil Młynarski & Brass Federacja feat. Anna Rusowicz, Kacperczyk, Kaśka Sochacka, Kortez, Błażej Król x GOD (Gorzowska Orkiestra Dęta), Kwiat Jabłoni, L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra – muzyka do filmu „Chłopi", Łona x Konieczny x Krupa, Matylda/Łukasiewicz, Mela Koteluk, Mery Spolsky, Miuosh x Zespół Śląsk "Pieśni Współczesne Epilog", Mrozu, Nosowska, Nosowska / Król, Ørganek Unplugged, CKOD: Męskie Granie Alternatywnie, PRO8L3M, Rubens, projekt Spacer Po Warszawie – Robert Cichy & Goście: Ania Dąbrowska, Robert Gawliński, Natalia Nykiel, Baranovski, Kev Fox, Piotr Zioła, Karolina Czarnecka, Barbara Wrońska, Magda Dubrowska, Ugorna, a także Spięty, T. Love, Tomek Lipiński, Vito Bambino, Voo Voo i Leszek Możdżer, Wodecki/Pater, Zalewski i Zalia.

Na Scenie Ż zagrają: Beskres (by Kamp!) feat. Bokka, Reni Jusis, Bisz, Cheap Tobbaco, Coals feat. Hubert., DIMoN, Generacja Jazz: Rejoin, Twoosty Mayonez, USO 9001, Grubson, Gypsy And The Acid Queen, Homo Twist, Hoshii, Hubert., Ignacy, Immortal Onion x Michał Jan, Ivo, Jakub Skorupa, Jeszcze, Karaś/Rogucki, Kasia Lins feat. WaluśKraksaKryzys, Kathia, Kępiński >i< Kowalonek, Kim Nowak, Kosmonauci, Kuba Dąbrowski, Lor, Marcelina, Marcin Masecki Trio, Matecki, Miętha, Młynarski Masecki Fortet x Kuba Więcek x Henryk Wars, Mùlk, Obijalski, P.Unity, Patrick The Pan, Pietrucha / Zalewska, Projekt WOW (Waligóra, Odoszewski, Wolas), Renata Przemyk feat. Dagadana, Rozen, Skalpel AV Set, Skubas, Smolik//Kev Fox, Swiernalis, Tacet (By Wojtek Urbański), Tektonika x Kuba Więcek, The Stubs, Tomasz Makowiecki, USO 9001, Verde, VHS, Wiktor Waligóra, Wojtek Mazolewski Quintet feat. Fisz, Błażej Król oraz Zuta.

Męskie Granie 2024. Sześć orkiestr

Z okazji 15. edycji Męskiego Grania na fanów projektu czekać będzie prawdziwa gratka – na scenę powrócą Męskie Granie Orkiestry z poprzednich lat. To jedyna szansa, aby ponownie usłyszeć repertuar przygotowany z myślą o wcześniejszych edycjach. Wybrane orkiestry będzie można usłyszeć podczas piątkowych koncertów.

W tym roku przed publicznością ponownie zaprezentują się Męskie Granie Orkiestra 2023: Igo, Mrozu, Vito Bambino, Męskie Granie Orkiestra 2020: Daria Zawiałow, Król, Igo, Męskie Granie Orkiestra 2017: Brodka, Rogucki, Ørganek, a także Męskie Granie Orkiestra 2015: Mela Koteluk, Fisz, Tomasz Organek, Smolik. Podczas wielkiego finału w Warszawie w piątkowy wieczór będzie można zobaczyć Orkiestrę Orkiestr, która wykona hymny Męskiego Grania z lat 2010-2024! W jej składzie znajdą się: Wojciech Waglewski, Maciej Maleńczuk, Abradab, Spięty, Fisz, Leszek Możdżer, Katarzyna Nosowska, Marek Dyjak, O.S.T.R., Brodka, Smolik, Mela Koteluk, Tomasz Organek, Piotr Rogucki, Krzysztof Zalewski, Igo, Daria Zawiałow, Błażej Król, Vito Bambino, Kwiat Jabłoni, Mrozu. Na zakończenie sobotnich koncertów zagra tegoroczna Męskie Granie Orkiestra, której skład poznamy w najbliższych tygodniach.

Męskie Granie 2024. Scena Klubowa

Podczas wielkiego finału w Warszawie zadebiutuje Scena Klubowa, czyli inicjatywa, mająca na celu przybliżenie słuchaczom aktualnych, elektronicznych dźwięków. Kuratorem projektu został Wojtek Urbański, który zadbał o różnorodność i wysoką jakość zaproszonych artystów. W ten sposób powstał line-up stanowiący zbalansowaną mieszankę topowych twórców z tymi niszowymi, którzy mogą zahipnotyzować publiczność swoją muzyką. Na Scenie Klubowej zagrają: 2K88, An On Bast, Catz 'n Dogz, Deas, Earth Trax, Julek Ploski, Krenz, Penera, Sarapata, Zima Stulecia feat. Envee "Transmisja do Maceo Wyro".

Męskie Granie 2024. Streaming

Po raz pierwszy w historii streamowane będą aż dwa sobotnie koncerty – z Żywca i Warszawy. W tym roku online będzie można zobaczyć również Męskie Granie Orkiestrę z 2023 roku, która ze względów pogodowych nie mogła zagrać finałowego koncertu w Żywcu.

Męskie Granie 2024. Bilety

Sprzedaż ostatniej puli biletów rozpocznie się 24 kwietnia o 12.00 na eBilet.pl.

Bilety jednodniowe będą dostępne w cenie 249 zł, a karnety dwudniowe – w cenie 449 zł. Cena nie obejmuje opłaty serwisowej eBilet.