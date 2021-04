Evanescence podzielili się fanami klipem do utworu "Better Without You" z nowego albumu "The Bitter Truth"

Reżyserią teledysku zajął się Eric D. Howell (Ana's Playground, Voice From The Stone), który pracował z grupą również przy wideo do „Use My Voice". Reklama Zespół zapowiada także udział w specjalnym darmowym wirtualnym wydarzeniu „Driven to Perform Livestream Concert", które odbędzie się już 13 maja. Koncert będzie sponsorowany przez Cooper Tires, a jego gospodarzem będzie Alice Cooper. Każdy fan będzie mógł uczestniczyć w nim całkowicie za darmo.