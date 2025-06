Męskie Granie, cieszący się bardzo dużą popularnością festiwal muzyczny w formie trasy koncertowej, towarzyszy nam już od 16 lat. Każda edycja ma swój wyjątkowy singiel, który pełni rolę hymnu. W tym roku będzie nim utwór "To bardzo ziemskie".

Posłuchajcie hymnu Męskiego Grania 2025

Przed tygodniem w mediach społecznościowych Męskiego Grania pojawiła się ważna dla wielu fanów muzyki w Polsce informacja. Na 5 czerwca, na godzinę 12:00, zapowiedziana została premiera tegorocznego hymnu letniej trasy koncertowej. Informacje na temat singla, jego tytułu oraz wykonawców do ostatniej minuty trzymane były w tajemnicy. Teraz już wszystko wiadomo! W tym roku Orkiestrę tworzą: Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut i Błażej Król, zaś hymnem będzie utwór "To bardzo ziemskie".

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

"To bardzo ziemskie"

"Ten świat nikomu nic winien / To tylko i aż dom / Proszę bądź blisko przy mnie / Bo ja i ty to schron / Karmisz mnie cząsteczkami czasu / Wróżymy sobie z nieba" - śpiewa tegoroczna Męskie Granie Orkiestra w utworze „To bardzo ziemskie”. Jak napisano w komunikacie prasowym organizatorów imprezy: "singiel w przebojowy sposób i z perspektywy wszechświata prezentuje to, co ziemskie i typowe dla ludzi". Autorami słów są Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut, Błażej Król, a przy muzyce współpracował z nimi także producent muzyczny DrySkull. Na trasie w zespole wokalistom towarzyszyć będą: Patryk Stawiński, Kamil Pater, Monika Muc, Alan Turonka, Szymon Klekowicki, Przemek Świerk, Tomasz Świerk, Wiktoria Bialic, Kuba Staruszkiewicz, Wawrzyniec Topa, Karolina Skrzyńska i Maria Klata.

Kiedy i gdzie Męskie Granie 2025?

Męskie Granie 2925 startuje w piątek, 27 czerwca 2025 r., a zakończy się w sobotę 23 sierpnia 2025 r. Oto lista miast oraz daty koncertów w ramach Męskiego Grania 2025.

27-28 czerwca - Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem;

11-12 lipca - Poznań, Park Cytadela;

18-19 lipca - Gdańsk, Polsat Plus Arena;

25-26 lipca - Szczecin, EPSD Aeroklub Szczeciński;

1-2 sierpnia - Wrocław, Pola Marsowe;

8-9 sierpnia - Kraków, Muzeum Lotnictwa;

22-23 sierpnia - Warszawa, Lotnisko Bemowo.

Kto wystąpi na Męskim Graniu 2025?

Podczas 16. edycji Męskiego Grania na scenie wybrzmi wiele znanych przebojów. Na festiwalu wystąpią m.in. Artur Rojek, Nosowska/Król, Kacperczyk oraz Mrozu MTV Unplugged. Dodatkowo specjalnie z okazji Męskiego Grania reaktywowany został zespół Sistars czy oraz Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love.

Bilety na Męskie Granie 2025

Bilety na Męskie Granie rozchodzą się błyskawicznie. Są jeszcze dostępne, ale zostało ich bardzo niewiele.