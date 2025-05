Kwiat Jabłoni to od zespół, który od kilku lat cieszy się sporą popularnością i uznaniem słuchaczy. Tworzą go Katarzyna i Jacek Sienkiewiczowie. To dzieci innego znanego muzyka, którym jest Kuby Sienkiewicza, lider zespołu Elektryczne Gitary.

Czy to koniec Kwiatu Jabłoni? Kasia Sienkiewicz coraz częściej występuje bez brata

Zespół Kwiat Jabłoni ostatnio coraz rzadziej pojawia się razem na scenie. W sieci pojawiają się pogłoski o tym, że grupa ma zamiar zakończyć działalność. Podobno to Kasia chce opuścić Kwiat Jabłoni i zająć się karierą solową. Ostatnio nagrała piosenkę w duecie z Wiktorem Dydułą. Pojawia się także na gościnnych występach z innymi artystami.

Zespół Kwiat Jabłoni kończy działalność? Kasia Sienkiewicz zabrała głos

W rozmowie z Plejadą Kasia Sienkiewicz odniosła się do tych plotek. Wyznała, że jest bardzo otwarta na nowe współprace. Z bratem gram, oczywiście, bardzo dużo i Kwiat Jabłoni nie zamyka się. Gramy za chwileczkę dla Polonii w Europie, gramy latem całą trasę, również odwiedzimy Operę Leśną na naszym prywatnym koncercie - mówi połowa duetu Kwiat Jabłoni w rozmowie z Plejadą.

Kasia przyznała także, że jest coraz bardziej otwarta na koncerty gościnne. Dodała również, że pisze swoje własne piosenki. (...) zawsze pisałam, ale pod Kwiat Jabłoni, a teraz staram się dla siebie i mam nadzieję, że za jakiś czas coś wydarzy i będę mogła też coś swojego zaprezentować muzycznie - przyznała.

Czy to oznacza, że Kasia z Kwiatu Jabłoni wyda solową płytę? O tym przekonamy się zapewne już niebawem.