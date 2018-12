Uwielbiany przez rzesze fanów w Polsce i na świecie zespół został założony na początku lat 90 przez charyzmatycznego Jay Kaya. Zadebiutowali krążkiem „Emergency on Planet Earth” w 1993 roku, na zawsze odmieniając postrzeganie muzyki pop. To właśnie tym albumem do dziś inspirują się kolejne pokolenia podobnych gatunkowo artystów. Jedyne w swoim rodzaju koncerty Jamiroquai, podczas których na scenie towarzyszyli im m.in. Diana Ross czy Stevie Wonder, przeszły do historii jako jedne z największych wydarzeń swoich czasów. Zapoczątkowana w latach 90. fala popularności nie słabnie do dziś.

Jamiroquai na swoim koncie ma prestiżowe nagrody, takie jak Grammy czy Brit Awards, a ich albumy są znakomicie przyjmowane zarówno przez publiczność, jak i przez krytyków. W ciągu wielu lat swojej działalności scenicznej zespół sprzedał ponad 25 milionów albumów na całym świecie, zapisując się tym samym w Księdze rekordów Guinnessa jako autorzy najlepiej sprzedającego się albumu funk wszech czasów.

Kraków, TAURON Arena Kraków | 23.05.2019, godz. 20:00

Bilety w cenach: miejsca stojące: 269 zł (płyta); miejsca siedzące: 149 zł (strefa C), 229 zł (strefa B), 289 zł (strefa A), 899 zł (VIP).