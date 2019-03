Wyszukiwarka KAYAK.pl postanowiła sprawdzić, gdzie i kiedy organizowane są największe festiwale oraz ile kosztują bilety i zakwaterowanie.

Muzyczna uczta podczas podróży po Polsce – ile to kosztuje?

Muzyka światowej klasy artystów, sprzyjająca (zazwyczaj) pogoda, nowe znajomości i niezapomniana zabawa - to tylko kilka powodów dla których Polacy uwielbiają festiwale. Jak co roku, sezon otworzy największe muzyczne wydarzenie na warszawskim Służewcu. W tym roku odbędzie się ono 31 maja i 1 czerwca. Ceny na warszawski festiwal zaczynają się od 259 zł za dzień, a dwudniowy karnet kosztuje 419 zł. Nocleg w hotelu to dodatkowy koszt rzędu 268 zł za noc. Nieco mniej wyniesie zabawa w Krakowie, gdzie za jednodniowy bilet trzeba zapłacić 249 zł, a cena karnetu dwudniowego wynosi 399 zł. Uczestnicy festiwalu zapłacą średnio 290 zł za zakwaterowanie – alternatywą jest zakup biletu z polem namiotowym, który kosztuje 459 zł. Rosnące z roku na rok zainteresowanie festiwalem w Gdyni sprawia, że i ceny noclegów plasują się na dosyć wysokim poziomie – za dwuosobowy pokój turyści zapłacą średnio 349 zł za dobę. Z tego powodu wielu festiwalowiczów decyduje się na zakup biletu z miejscem na kempingu, który kosztuje 699 zł. Dla porównania regularna cena biletu na całą imprezę wynosi 599 zł, a wejście na jeden dzień koncertów – 279 zł.

Okazuje się, że najwięcej za kilka dni dobrej zabawy zapłacą fani muzyki elektronicznej w Kołobrzegu. Mimo że ceny biletu na jeden dzień zaczynają się już od 220 zł, to trzydniowy karnet będzie kosztował festiwalowiczów już 630 zł. Co więcej osoby, które chcą zakupić bilet z miejscem na polu namiotowym będą musiały zapłacić aż 1010 zł! Biorąc pod uwagę wszystkie koszty, korzystnie cenowo wypada katowicki festiwal, na który trzydniowy karnet kosztuje 330 zł, a gdzie za 3- lub 4-gwiazdkowy hotel trzeba zapłacić około 224 zł za noc. Osoby, które chcą zatrzymać się tuż przy terenie festiwalu, mogą skorzystać z pola namiotowego za jedyne 80 zł podczas całej imprezy.

Najpopularniejsze festiwale muzyczne w Polsce w 2019 roku

L.p. Festiwal Miasto Termin Cena biletu Średnia cena za nocleg 3- lub 4-gwiazdkowym hotelu

1. Orange Warsaw Festival Warszawa 31 maja – 1 czerwca 259 zł – 419 zł 268 zł

2. Open’er Festival Gdynia 3 – 6 lipca 279 zł – 599 zł 349 zł

3. Sunrise Festival Kołobrzeg 26 – 28 lipca 220 - 630 zł 436 zł

4. OFF Festival Katowice 2 – 4 sierpnia 330 zł 224 zł

5. Kraków Live Festival Kraków 16 – 17 sierpnia 249 zł – 399 zł 290 zł

Jak to wygląda zagranicą?

Wraz z początkiem wiosny aż do końca wakacji, media plotkarskie oraz Instagram opływają w kolorowe zdjęcia influencerów i celebrytów na festiwalach muzycznych na całym świecie. Najpopularniejszy z nich odbywa się na początku kwietnia w Stanach Zjednoczonych, na Pustyni Kolorado, w dolinie Coachella. Co roku zjawiają się na nim największe gwiazdy, przez co cena biletu jest stosownie…ekskluzywna. Za jednodniową przepustkę trzeba zapłacić około 1935 zł, a trzydniowy karnet VIP to koszt rzędu 6067 zł (regularny bilet kosztuje 5852 zł). Dodatkowo, średnia cena noclegu na poziomie 978 zł za noc sprawia, że jest to najdroższy festiwal w zestawieniu. Nieco tańsze są festiwale w Milwaukee i Budapeszcie, za które turyści zapłacą odpowiednio 6096 zł i 3934 zł. Imprezy w Danii i Bristolu wydają się najbardziej przystępne cenowo. Planując nocleg na polu namiotowym zamiast zakwaterowania w hotelu podczas najpopularniejszego eventu w Roskilde, fani muzyki zaoszczędzą nawet 4268 zł.

Najpopularniejsze festiwale muzyczne na świecie w 2019 roku

L.p. Festiwal Miasto Termin Średnia cena biletu Średnia cena za nocleg 3- lub 4-gwiazdkowym hotelu

1. Coachella Festival Indio, Kalifornia, USA 12-21 kwietnia 1935 zł - 5852 zł 978 zł

2. Glastonbury Bristol, Wielka Brytania 24-30 czerwca 972 zł + 24,50 zł (opłata rezerwacyjna) 468 zł

3. Summerfest Milwaukee, USA 26 czerwca-8 lipca 88 zł – 460 zł 586 zł

4. Roskilde Festival Roskilde, Dania 29 czerwca-7 lipca 609 zł – 1231 zł 611 zł

5. Ultra Europe Split, Chorwacja 12-14 lipca 644 zł – 1163 zł 760 zł

6. Sziget Festival Budapeszt, Węgry 7-13 sierpnia 324 zł – 1379 zł 365 zł

Aleksandra Sowa-Frąckowiak rzecznik KAYAK.pl, komentuje: Dla wielu osób muzyka i podróżowanie to dwa największe źródła inspiracji, dlatego w KAYAK uważamy, że warto połączyć te dwie aktywności.