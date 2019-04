Do wcześniej ogłoszonych Foals, Suede, Stereolab, Neneh Cherry, Aldous Harding, Daughters, Dezertera, Marcina Maseckiego oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", którzy wystąpią w Dolinie Trzech Stawów, dołączył m.in. Jarvis Cocker. O nowych artystach opowiedział w poniedziałek w Polskim Radiu pomysłodawca i dyrektor OFF Festivalu Artur Rojek.

Urodzony w Sheffield w 1963 roku muzyk, aktor, reżyser teledysków, prezenter radiowy Jarvis Cocker największe sukcesy osiągnął z zespołem Pulp. Kapela założona w 1978 roku zdobyła rozgłos dopiero po ponad dekadzie działalności - na fali popularności gatunku brit pop. Album Pulp "Different Class" z 1995 roku sprzedał się w ponad dwóch milionach egzemplarzy. Zespół dostał za niego prestiżową nagrodę The Mercury Prize, a magazyn "New Musical Express" w 2013 roku umieścił go w pierwszej dziesiątce zestawienia najważniejszych płyt wszech czasów. W pełnych ironii i sarkazmu tekstach Cocker śpiewał o problemach brytyjskiego społeczeństwa. W 2002 roku zespół zawiesił działalność, by dziewięć lat później powrócić na serię koncertów.

W 2006 roku Cocker wydał debiutancki album "Jarvis". Zrealizował kilka teledysków (m.in. dla Apex Twin). Prowadził audycje w radiu BBC, wystąpił w filmach "Harry Potter i Czara Ognia" (2005, reż. M. Newell) i "Dobranoc, kochanie" (2007, reż. J. Paltrow). Dwa lata temu wydał płytę "Room 29" z kanadyjskim muzykiem, laureatem Grammy, Chillym Gonzalesem.

Projekt Jarv Is tworzy z czterema muzykami: harfistką Serafiną Steer i skrzypaczką Emmą Smith, basistą Andrew McKinneyem i perkusistą Adamem Bettsem. W swoim manifeście zespół pisze m.in., że "Jarv to eksperyment, głośniejszy niż się spodziewacie, rodzaj happeningu, doświadczenia bez barier".

Wśród ogłoszonych w poniedziałek artystów, którzy dołączą doi gwiazd tegorocznego OFF-u, znalazły się również dwie Amerykanki. Urodzona w Chicago, a działająca w Nowym Jorku oraz Berlinie producentka i DJ-ka Honey Dijon oraz songwriterka Sophie Allison występująca pod pseudonimem Soccer Mommy.

Do Katowic przyjadą również Paweł Sołtys (Pablopavo) z zespołem Ludziki, warszawski zespół P.Unity, który ma na koncie współpracę z Michałem Urbaniakiem i pianistką Hanią Rani (w zeszłym roku wydała album w duecie Tęskno, a w piątek zadebiutowała solową płytą "Esja") oraz wrocławski zespół EABS, czyli Electro Acoustic Beat Sessions. W 2017 roku EABS wydali album "Repetitions (Letters To Krzysztof Komeda)" inspirowany kompozycjami genialnego jazzmana, na nowej płycie – "Slavic Spirits" – EABS sięgają do korzeni słowiańskiej muzyki. Towarzyszy im w tym londyński multiinstrumentalista Tenderlonious, który pojawi się też na katowickiej scenie.

