„Utwór „Między nami” opowiada o momencie, kiedy zdroworozsądkowe podejście do sytuacji, w której się znaleźliśmy nie przynosi oczekiwanego rozwiązania i ulgi. Dlatego najlepsze co możemy dla siebie zrobić, to skupić na tym co jest dobre tu i teraz. Na tym, co jest dobre „między nami”. Zależało mi na stworzeniu atmosfery intymnej rozmowy, w której niemalże szeptem możemy powiedzieć bliskiej osobie co jest dla nas ważne i czego naprawdę nam potrzeba. „Między nami” rozpisałam na kwintet smyczkowy, fortepian i głos. Do współpracy przy postprodukcji zaprosiłam Piotra Wieczorka odpowiedzialnego za brzmienie debiutanckiej płyty Tęskno „Mi” - mówi Joanna Longić.

Tęskno to projekt wokalistki, kompozytorki i autorki tekstów Joanny Longić. W listopadzie zeszłego roku ukazał się debiutancki krążek „Mi”, który podbił serca nie tylko stale rosnącej liczby fanów, ale również krytyków. Album trafił na listę muzycznych podsumowań roku – „Gazety Wyborczej” (#4) czy „Polityki” (#6). Projekt zdobył 1 miejsce w głosowaniu słuchaczy Radiowego Domu Kultury w Trójce. Ukoronowaniem sukcesów było otrzymanie prestiżowej Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego oraz nominacja do Fryderyka 2019 w kategorii „Fonograficzny Debiut Roku”.



Tęskno powstało w 2017 roku jako duet Joanny Longić i pianistki Hani Rani. W tym składzie nagrało album „Mi” oraz singiel „Bzdury”. „Między nami” otwiera nowy rozdział solowego projektu.