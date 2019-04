Wydarzenia festiwalowe odbywać się będą w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego i w Novym Kinie Wisła.

"Czeka nas trzydniowe fascynujące spotkanie z muzyką Krzysztofem Komedy. Jak każdego roku na naszym festiwalu staramy się w ciekawy sposób pokazać jego twórczość z różnych perspektyw, także wielki wpływ, jaki wywarł ten artysta na polskich muzyków" - powiedziała PAP szefowa festiwalu Iwona Strzelczyk Wojciechowska.

"A ponieważ mamy rok wyjątkowy; mija bowiem 50 lat od śmierci Krzysztofa Komedy - rocznica ta obchodzona jest pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO - chcemy pokazać, że twórczość tego wybitnego muzyka inspirowała i inspiruje zagranicznych twórców. Gościem tegorocznego festiwalu jest włoski wirtuoz fortepianu Danilo Rea, który przedstawi utwory Krzysztofa Komedy w swojej aranżacji" - dodała.

Festiwal zainauguruje w czwartek koncert Danilo Rea w Studio Koncertowym PR im. W. Lutosławskiego. Danilo Rea (rocznik 1957) jest absolwentem Konserwatorium Muzycznego w Rzymie. Wśród artystów, z którymi współpracował są m.in.: Chet Baker, Phil Woods, Michael Brecker, Billy Cobham, Brad Mehldau; gra jazz, muzykę klasyczną i muzykę popularną. Podczas Festiwalu Danilo Rea zagra włoskie kompozycje mistrzów muzyki filmowej oraz utwory Komedy w swojej aranżacji.

"To pianista - wirtuoz. Jego gra jest pełna zaskakujących momentów wielkiej lirycznej, improwizacji, które spowodowały, że porównywany jest do Keitha Jarretta. (…) Jego solowe koncerty fortepianowe, z improwizacjami obejmującymi dowolny repertuar, podbijają publiczność na całym świecie" – zaznaczyła Iwona Strzelczyk Wojciechowska.

12 kwietnia w Novym Kinie Wisła odbędzie się projekcja filmu "Do widzenia, do jutra" Janusza Morgensterna z muzyką Krzysztofa Komedy.

Filmem tym w 1960 r. debiutował jako reżyser Janusz Morgenstern. Tło wydarzeń, o których opowiada film, stanowią wątki z życiorysu Zbyszka Cybulskiego, współzałożyciela, reżysera i aktora gdańskiego kabaretu studenckiego Bim-Bom. Autentyczna jest także postać Marguerite, córki francuskiego konsula, spędzającej w Polsce jedynie wakacje i święta. Gra ją Teresa Tuszyńska.

W prostą, romantyczną przygodę, autorzy filmu wpletli sceny realizowane w prawdziwych gdańskich piwnicach studenckich, próbując w ten sposób utrwalić niepowtarzalne zjawisko, jakimi były kabarety w drugiej połowie lat 50. Pragnęli oddać ich nastrój, urodę i przesłanie, a tym samym wyrazić stan ducha, tęsknoty ówczesnej młodej inteligencji. "Gra Zbyszka Cybulskiego oddaje to wszystko, co ukrywa się w cieniu, poza wypowiadanymi słowami, lecz jest obecne w życiu: niezgoda na nietrwałość uczuć, na świat, w którym nie ma miejsca dla romantyzmu" – napisano na portalu filmweb.pl. Pokaz poprzedzi spotkanie z krytykiem filmowym Januszem Wróblewskim.

13 kwietnia w Studio Koncertowym PR im. Witolda Lutosławskiego wystąpią pianista Sławek Jaskułke i Wojtek Mazolewski. Jaskułke przedstawi program Komeda Recomposed napisany przez tego muzyka na sextet jazzowy; jest on interpretacją i odniesieniem do twórczości Krzysztofa Komedy i do jednej z jego najważniejszych i najistotniejszych w historii polskiego jazzu płyt – "Astigmatic".

Sławek Jaskułke należy do czołowych polskich pianistów jazzowych o międzynarodowej renomie. Jest doktorem sztuk muzycznych, wykładowcą Katedry Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ma za sobą występy na największych scenach muzycznych i festiwalach jazzowych, m.in.: Berlin Jazz Fest, Symphony Hall Chicago, Carnegie Hall Nowy Jork, International Performing Arts Center Moskwa. Wystąpił z recitalem w Paryżu w ramach Festiwalu "Chopin w Ogrodach Luksemburskich". Często występuje w Chinach i w Japonii.

W drugiej części wieczoru zagra Wojtek Mazolewki - basista i kompozytor, jeden z współtwórców yassu, lider zespołów Pink Freud i Wojtek Mazolewski Quintet. Autor muzyki filmowej i teatralnej. Artysta przedstawi swój najnowszy projekt - "Komeda".

"Energetyczne koncerty to znak firmowy muzyki Mazolewskiego. Brzmienie kwintetu Wojtka nawiązujące do mistrzów jazzu łączy się z elektroniką i współczesnymi brzmieniami. Mieszają się echa muzyki Milesa Davisa, Erika Dolphiego, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, Nirvany" – zwróciła uwagę Strzelczyk Wojciechowska.

Festiwalowi towarzyszą dwie wystawy - pierwsza ekspozycja "Komeda. Kalendarium życia" jest rodzajem szkicu życiorysu, wykonanym na podstawie listów, fotografii, wycinków prasowych i publikacji. Całość uzupełniają plakaty i afisze. Wystawa obejmuje etap europejski i amerykański jego kariery. Pochodzi z kolekcji Muzeum Jazzu w Warszawie.

Druga wystawa pt. "Polski plakat jazzowy" prezentuje plakaty z lat 60., 70. i 80., z kolekcji Galerii The Art. of Poster Piotra Dąbrowskiego, współzałożyciela International Vintage Poster Dealers Association w Nowym Jorku.

Organizatorem 11. Festiwalu Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy jest- Fundacja Jazz Art. Partnerami są m.in. Włoski Instytut Kultury, Studio Filmowe Kadr. (PAP)

Autor: Anna Bernat

abe/ agz