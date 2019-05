Muse, czyli multiplatynowy, rockowy zespół, mający na swoim koncie Grammy Awards, wystąpi już w 22 czerwca w Polsce w ramach trasy Simulation Theory World Tour.

Muse tworzą Matt Bellamy, Dominic Howard oraz Chris Wolstenholme. Ich nowy album Simulation Theory został wydany 9 listopada. Od powstania w 1994 roku Muse wydali siedem albumów studyjnych, które sprzedały się w ponad 20 milionach kopii na całym świecie.

Muse mają na swoim koncie liczne muzyczne nagrody włączając dwie Grammy Awards, American Music Award, 5 MTV Europe Music Awards, dwie Brit Awards, dziesięć NME Awards i siedem Q Awards.

W roli suportu wystąpi: ALLUSINLOVE

Allusinlove to pochodzący z Castleford rock’n’rollowy czterogłowy potwór grający z przytupem muzykę pop. Ich muzyka ma Cię poruszyć. Masz się w niej zakochać.

Grupa w której skład wchodzi Jason Moules (wokal / gitara), Drey Pavlovic (gitara), Jemal Beau Malki (bas), Connor Fisher-Atack (perkusja) powstała 6 lat temu i szybko zjednała sobie wiernych fanów, a na ich koncertach nie może być nawet mowy o nudzie.

Allusinlove nagrywali w londyńskim studiu Assault & Battery z legendarnymi producentami Alanem Moulderem (The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, U2) i Catherine Marks (The Killers, Foals, Wolf Alice).

„Zostaliśmy odkryci przez A&R, którzy nas wysłuchali i skontaktowali z ludźmi, z którymi sami wcześniej szukaliśmy kontaktu .” - opisuje Jason. „Słyszy się tak wiele złych historii o podpisywaniu kontraktów. W naszym przypadku był to kontrakt na pięć albumów i możliwość pracy ze swoimi idolami. Wszystko jak należy."

Obecnie zespół koncentruje się na swojej dalszej muzycznej karierze. Pragną osiągnąć możliwie najwyższy poziom, jednak chcą to zrobić po swojemu, inspirowani muzycznymi brzmieniami Django Reinhardta i My Bloody Valentine. Chcą skupić się mainstreamie, ale bez naginania się pod wytyczne przez niego narzucane.