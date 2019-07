Open’er Festival to jeden z największych festiwali w Europie. W ub.r. przez cztery dni bawiło się na nim ponad 140 tys. osób. W tym roku festiwal rozpoczyna się w środę i potrwa do soboty. Odbędzie się kilkadziesiąt koncertów, pokazy spektakli teatralnych i filmowe, spotkania.

Pierwszego dnia na głównej scenie wystąpią francuska wokalistka Jain, indierockowy zespół Vampire Weekend (po raz pierwszy w Polsce), raper Travis Scott oraz DJ, producent, członek projektu Major Lazer, Diplo. Na pozostałych scenach wystąpią m.in. Interpol, Robyn, Idles, Death Grips oraz polscy artyści Kacperczyk, Olivia, Holaki i Rebeka.

Rockowy zespół The Strokes z Nowego Jorku, raper Asap Rocky, zespół The 1975 (zagrają utwory z nowej płyty) oraz Marina (wcześniej występująca jako Marina And The Diamonds) to gwiazdy drugiego dnia imprezy. Dużo fanów przyciągną też na pewno saksofonista Kamasi Washington mieszający na swoich płytach jazz z hiphopem i soulem oraz jeden z najgłośniejszych zespołów rockowych ostatnich dwóch lat, Greta Van Fleet, którzy za zeszłoroczną debiutancką płytę "Anthem of the Peaceful Army" otrzymali nagrodę Grammy. W swojej twórczości nawiązują do rocka lat 60., dokonań takich zespołów jak Led Zeppelin. Wokalista Led Zeppelin, Robert Plant, nazwał ich "Led Zeppelin 1".

Piątek to dzień weteranów na Open’erze. Na scenie głównej wystąpią The Smashing Pumpkins, zespół rockowy, który ponad 30 lat temu założył Billy Corgan. W tym samym roku, w którym powstał The Smashing Pumpkins (1988), swój debiutancki album "Kylie" wydała Kylie Minogue. W Gdyni zaśpiewa swoje największe przeboje, w tym piosenki z pierwszej płyty: "I Should Be So Lucky" i "The Loco-Motion". G-Eazy, LP, Rosalia oraz polskie artystki Daria Zawiałow, Hania Rani, jazzowy zespół EABS i Cool Kids of Death (wracają tylko na jeden koncert, właśnie na Open'era) to kolejni piątkowe gwiazdy.

W ostatni dzień gdyńskiego festiwalu zaśpiewa Lana Del Rey, której nowa płyta ma ukazać się w sierpniu. Tego dnia wystąpią także m.in. brytyjska wokalistka Anna Calvi; pochodzący z Kolumbii Jose Alvaro Osorio Balvin, znany jako J Balvin; zespół Rudimental, który grał na Open’erze cztery lata temu oraz Swedish House Mafia (po raz pierwszy w Polsce). Ze swoim nowym projektem Kind Heaven Orchestra przyjedzie wokalista Jane's Addiction i Porno For Pyros Perry Farrell.

Na festiwalu nie zabraknie stref: teatralnej (swoje spektakle pokażą Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski oraz Agnieszka Smoczyńska), mody, filmowej (w programie filmy muzyczne, dokumenty), muzealnej (ekspozycja "Daniel Rycharski. Strachy") i dla dzieci. Odbędą się też spotkania w cyklu Open'er Obywatelski.