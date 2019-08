Lider zespołu, Igor Herbut, pokrótce opisał to, co zobaczymy na scenie.

Niezwykły jest to rok. Rok zaczynania od nowa. Rok odkrywania na nowo. Kulminacja tych poszukiwań wydarzy się na jesieni - kiedy wyruszymy do Was z naszą pierwszą trasą akustyczną. Pianino. Fortepian. Gitara akustyczna. Większość, prawie wszystkie utwory LemON (a już na pewno wszystkie najlepsze, te najbliższe naszym sercom) narodziły się właśnie na tych instrumentach. Zawsze wiedziałem, że kiedyś zagramy taką trasę. Staromodnie. Prosto. Blisko Was. Czekałem na właściwy moment. I właśnie teraz nadszedł. Na bębnach zagra Harry. Na pianinie - Tomasz Świerk, na gitarze akustycznej, jego brat, a trochę też mój brat już - Przemek Świerk i niezastąpiony Piotr Kołacz. Ja zaśpiewam, a może też coś zagram. Najpiękniej jak umiem! Wy po prostu bądźcie. Oddychajcie z nami tą muzyką. Wsłuchajcie się w drewno, metal, młoteczki, struny, pudła rezonansowe i wszystko to, na czym da się wystukać rytm.

Pierwszy ogłoszony koncert, we Wrocławiu, jest już wyprzedany.

Trasa obejmuje koncerty w następujących miastach:

15.09.2019- Olsztyn, Filharmonia Warmińsko - Mazurska

21.10.2019- Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza

24.10.2019 - Poznań, Aula Artis

31.10.2019 – Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka

17.11.2019 - Kraków, Klub Studio

22.11.2019 - Toruń, Aula UMK

23.11.2019 - Gdańsk, Stary Maneż

28.11.2019 - Łódź, Wytwórnia

18.12.2019- Warszawa, Palladium