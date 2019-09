Artysta urodził się w 1969 roku w Kingston na Jamajce, jako najmłodsze dziecko spośród pięciorga. Dorastał w muzykalnej rodzinie. Jego ojciec i dziadek grali na banjo, a matka śpiewała w miejscowym kościele. Jednak osobą, która wywarła na młodego Juniora największy wpływ, był jego starszy brat Jim – popularny DJ. Przez długi czas nie mógł podpisać kontraktu płytowego, ponieważ zafascynowani dancehallem producenci wymagali od niego pisania tekstów dotyczących seksu i deprecjonujących kobiety, co nie zgadzało się z jego rastafariańskim systemem wartości. Kariera Juniora nabrała tempa pod koniec 1995 roku dzięki jego występom na głównych jamajskich festiwalach muzycznych (między innymi Reggae Sunsplash), jednak singiel „Go To Hell”, ostro atakujący system polityczny na Jamajce, został wycofany ze stacji radiowych. Prawdziwy sukces osiągnął dopiero sześć lat później po wydaniu albumu „Love So Nice”, zawierającego nieśmiertelny przebój "If Love So Nice", który zrobił ogromne zamieszanie na jamajskiej i światowej scenie reggae. Kelly awansował do ekstraklasy i potwierdził swoje olbrzymie możliwości, wydając serię doskonale przyjętych albumów. Łącznie ma ich na swoim koncie dwanaście, a ostatni z nich, „Urban Poet”, to zestaw piętnastu świetnych kompozycji, czerpiących nie tylko z reggae, ale i z dancehallu, r’n’b, soulu oraz jazzu.

Kelly jest ambasadorem reggae, człowiekiem bardzo religijnym i bardzo wyczulonym na kwestie społecznej niesprawiedliwości. Jego przekaz jest pokojowy, ale bezkompromisowy - artysta traktuje muzykę jako część misji, mającej na celu zmianę świata na lepsze. Bardzo poważnie podchodzi do koncertowania, za każdym razem dając z siebie na scenie wszystko. Regularnie odwiedza Polskę, we Wrocławiu po raz pierwszy zagrał w 2007 roku podczas pamiętnego festiwalu Wroc Love Summer Stage na Wyspie Słodowej. Ostatni koncert we Wrocławiu miał miejsce w 2016 roku podczas imprezy Rototom & Friends w Starym Klasztorze. Teraz, po trzech latach, zagra tam ponownie.

23.10.2019 godz.20:30 klub muzyczny Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

JUNIOR KELLY (Jamajka)

Bilety: 45 zł - I pula