Warszawski koncert grupy odbędzie się 5 lutego na warszawskim Torwarze. Dzień wcześniej formacja Editors zagra w Krakowie, w klubie Studio.

Album "Black Gold" zostanie wydany 25 października za pośrednictwem wytwórni Play It Again Sam. Będzie zawierać 13 utworów z 6 albumów studyjnych, a także 3 zupełnie nowe piosenki: „Upside Down”, hymn festiwalowy „Frankenstein” oraz tytułowy „Black Gold” – który dziś ma swoją premierę.

Zdjęcie na okładkę Black Gold zostało wykonane przez nagradzanego fotografa Nadava Kandera, a okładkę albumu zaprojektował znany grafik Tom Hingston (Massive Attack, Chemical Brothers, The Rolling Stones). Album będzie również dostępny w luksusowej wersji 2CD, która zawiera drugą płytę z ośmioma wersjami stripped-back utworów z katalogu zespołu zatytułowanego „Distance: The Acoustic Recordings”.

„Rozmowy o Best Of … ciągnęły się przez ostatnie trzy lub cztery lata, ale nigdy nie czuliśmy żeby był to właściwy moment”, przyznaje frontman zespołu Tom Smith. „Zawsze braliśmy się za nowy album.” Jednak Tom Smith (wokalista/gitarzysta/pianista), Russell Leetch (bas, syntezatory) i Ed Lay (perkusja, perkusja) wydali trzy albumy z pierwszym gitarzystą Chrisem Urbanowiczem i trzy z nowymi członkami zespołu Justinem Lockeyem (gitara) i Elliottem Williamsem (gitary, instrumenty klawiszowe) „więc uznaliśmy, że to jest dobry moment, żeby to zrobić”.

Ponownie zwrócili się do Garretta „Jacknife” Lee (U2, Snow Patrol, REM, The Killers), producenta i laureata nagrody Grammy, który współpracował z Editors nad ich drugim albumem An End Has a Start, aby wyprodukować trzy nowe utwory, które pasowałyby do kolekcji utworów obejmującej 15 lat, 6 albumów studyjnych i ponad 2,5 miliona sprzedanych albumów. Wśród listy utworów znajduje się pełen adrenaliny, przyprawiający o dreszcze „Munich”, hymn indie rockowy „Smokers Outside The Hospital Doors”, pulsujący, napędzany syntezatorami „Papillon” i stonowana, odosobniona melodia „Ocean of Night'. Pełna lista utworów poniżej.

Black Gold:

Disc 1

1. Frankenstein

2. Papillon

3. Munich

4. Sugar

5. Hallelujah (So low)

6. An End Has A Start

7. Upside Down

8 .Bullets

9. Ocean Of Night

10. No Harm

11. Smokers Outside Hospital Doors

12.A Ton Of Love

13. Magazine

14. The Racing Rats

15. Black Gold

16. No Sound But The Wind

Disc 2 (Deluxe Version only)

1. Violence (Distance: The Acoustic Recordings)

2. Walk The Fleet Road (Distance: The Acoustic Recordings)

3. Blood (Dista1. Violence (Distance: The Acoustic Recordings)

2. Walk The Fleet Road (Distance: The Acoustic Recordings)

3. Blood (Distance: The Acoustic Recordings)

4. Let Your Good Heart Lead You Home (Distance: The Acoustic Recordings)

5. Smokers Outside The Hospital Door (Distance: The Acoustic Recordings)

6. Fall (Distance: The Acoustic Recordings)

7. Two Hearted Spider (Distance: The Acoustic Recordings)

8. Distance (Distance: The Acoustic Recordings)