„The Christmas Present” to pierwszy w karierze świąteczny album Robbie’ego Williamsa. Na dwupłytowe wydawnictwo składają się dwie części – „Christmas Past” i „Christmas Future” – pełne zarówno nowych utworów Robbiego, jak i świątecznych klasyków oraz wyjątkowych gości. Robbie Williams nagrał swoje wersje takich utworów jak „Winter Wonderland”, „Santa Baby” z niemiecką wokalistką Helene Fischer, „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow” i „Merry Xmas Everybody” z Jamiem Cullumem, a także zupełnie nowe utwory w zimowych stylu, między innymi „Fairytales” z Rodem Stewartem, „Bad Sharon” z udziałem… boksera Tysona Fury’ego, a także cover „Christmas (Baby Please Come Home)” nagrany z Bryanem Adamsem. Singlem promującym album jest utwór „Time For Change”.

Robbie Williams dał wczoraj niespodziewany występ w londyńskim Hyde Park Winter Wonderland, świątecznym centrum Londynu. Z okazji premiery nowego albumu, artysta wykonał utwory „Christmas (Baby Please Come Home)”, „Merry Xmas Everybody”, „Winter Wonderland” oraz swoje klasyki „Angels” i „Feel”.

Nagranie świątecznej gali Robbiego Williamsa w Toruniu zostanie wyemitowane przez TVP2 podczas tegorocznych Świąt. Na żywo koncert zobaczy nieliczna grupa fanów - większość z nich otrzyma specjalne zaproszenia.