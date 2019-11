Ma na koncie jeden album - "Gang Signs & Prayer". Nowy, "Heavy Is The Head" trafi do sklepów za dwa tygodnie.

Na pewno nagrania z niego zabrzmią podczas marcowego koncertu w Polsce. Stormzy zaprezentuje się tam 3 marca, a bilety trafią do sprzedaży 4 grudnia.

W tym roku zagrał na festiwalu Open'er 2019. Zastąpił nagle A$AP Rocky'ego, który został aresztowany w Sztokholmie.