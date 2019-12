Od debiutanckiego krążka „An Awesome Wave”, nagrodzonego prestiżową Mercury Prize, minęło 7 lat. Przez ten czas muzycy z alt-J zdążyli wypuścić na rynek kolejne dwa długogrające albumy: nominowany do nagrody Grammy „This Is All Yours” i nominowany do Mercury Prize „Relaxer” oraz remix album „Reduxer” z gościnnym udziałem takich artystów jak Pusha T czy Danny Brown.







Twórczość grupy alt-J to ciekawa mieszanka muzyki elektronicznej, brit popu i rocka. Jak podkreśla sam zespół – ich muzyki nie da się zaklasyfikować do jednego gatunku. Swoje charakterystyczne brzmienie zespół w dużej mierze zawdzięcza wokalowi Jo Newmana, który wsparty chórkami Gusa Unger-Hamiltona, daje słuchaczowi wrażenie głębi. To wszystko w połączeniu z rozbudowanym wachlarzem brzmień syntezatorów, niebanalnymi strukturami rytmicznymi oraz nieoczywistymi liniami melodycznymi, tworzy niepowtarzalny styl alt-J.





Zespół niejednokrotnie zapraszany na polskie festiwale muzyczne, postanowił ponownie zawitać do Warszawy po dwóch latach nieobecności. Koncert grupy alt-J odbędzie się 17 lipca 2020 w warszawskiej hali Expo XXI.

Sprzedaż biletów rusza w środę 11 grudnia o 10:00.