Aerosmith, czterokrotny zdobywca Grammy, ogłosił swoją 2020 European Tour, która rozpocznie się w sobotę 13-tego czerwca w Mediolanie (Włochy) na iDays Festival. Grupa następnie odwiedzi takie kraje jak Szwajcaria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Polska, Wielka Brytania, Węgry, Dania, a całość trasy zwieńczy występ w Niemczech 27 lipca 2020.

Koncert w Krakowie odbędzie się 12 lipca 2020 roku w tamtejszej Tauron Arenie.

Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 13 grudnia o godzinie 10:00 na stronie www.livenation.pl i www.Ticketmaster.pl

Jedyny w swoim rodzaju zespół Aerosmith w składzie: Steven Tyler (wokal), Joe Perry (gitara), Brad Whitford (gitara), Tom Hamilton (bas) i Joey Kramer (perkusja) to żywa legenda amerykańskiej muzyki, zespół, który sprzedał ponad 150 milionów albumów na całym świecie, zdobył niezliczoną ilość nagród, został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame i osiągnął prawie wszystko, co można osiągnąć w branży muzycznej w ciągu piecu dekad od powstania.

Aerosmith są laureatami nieskończenie wielu nagród, w tym: czterech statuetek Grammy, ośmiu American Music Awards, sześciu Billboard Awards, dwunastu MTV Video Music Awards, jak również, za przekraczanie granic gatunków muzycznych, Soul Train Award za najlepszy rapowy singiel - remix “Walk This Way” zespołu Run DMC. W styczniu, Aerosmith zostanie uhonorowany przez Recording Academy nagrodą 2020 MusiCares® Person of the Year. Zespół, który na swoim koncie ma już wiele platynowych płyt, do dnia dzisiejszego inspiruje całe pokolenia, będąc tym samym jedną z najbardziej uwielbianych grup muzycznych wszech czasów!



W 2020 roku, Aerosmith, kontynuując niezwykle udaną karierę, z okazji 50-lecia swojego istnienia, zagra serię europejskich koncertów, od Włoch aż po Niemcy. Trasa ta będzie poprzedzona niezwykle popularną serią koncertów AEROSMITH: DEUCES ARE WILD w Las Vegas, która rozpoczęła się 6 kwietnia 2019, a zakończy 4 czerwca 2020. Obejmująca ponad 50 koncertów rezydencja w Parku MGM trafiła już na 1. miejsce list Billboard’a Boxscore i 2. the Hot Tours.



Wpływ Aerosmith na muzykę rockową i cały przemysł muzyczny jest niepodważalny. Aerosmith może poszczycić się wieloma sukcesami związanymi z obecnością na listach przebojów i ilością sprzedanych płyt, między innymi: jedynym wśród zespołów rockowych debiutanckim numerem jeden na Billboard Hot 100 z utworem „I Don’t Want to Miss a Thing”, największą liczbą złotych płyt i certyfikatów (w tym złotych, platynowych i multiplatynowych) zdobytych przez jakikolwiek amerykański zespół, a także, razem z Van Halen, największą ilością multiplatynowych albumów wśród amerykańskich grup muzycznych.