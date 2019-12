- Zakopane, dokąd cała Polska przyjeżdża witać Nowy Rok, zawsze było liderem polskiej sztuki, muzyki, literatury ale też i patriotyzmu. Niepodległość Polski, której setną rocznicę odzyskania obchodziliśmy rok temu, zaczęła się w Zakopanem już 28 października, gdy powstała Rzeczpospolita Zakopiańska. Jej naczelnikiem został Stefan Żeromski. To właśnie jest Zakopane: patriotyzm i ludzie sztuki, pióra, literatury. To Zakopane jest magiczne, dlatego tam jeździmy - mówi cytowany przez TVP Info prezes telewizji publicznej, Jacek Kurski, który tak właśnie uzasadniał przywiązanie TVP do Zakopanego.

Na Równi Krupowej ma pojawić się słynny niemiecki zespół Modern Talking. Z polskich artystów prym będą tam wieść: Kombi (czyli to ze Sławomirem Łosowskim), Golec uOrkiestra, Viki Gabor, Modern Talking, Maryla Rodowicz, Jorrgus i Zenek Martyniuk. Na tym lista artystów ma się nie zamknąć. Mają pojawić się też "absolutne ikony muzyki rozrywkowej".

Transmisję na żywo przeprowadzi TVP2.

TVP chciało w tym roku przeniesienia "Sylwestra Marzeń" z Równi Krupowej pod Wielką Krokiew. Ale po protestach ekologów oraz środowisk zakopiańskich zrezygnowało z tego pomysłu.