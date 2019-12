Festiwal Open'er 2020 odbędzie się w dnia 1-4 lipca w Gdyni.

Dziś kolejną gwiazdą imprezy został Kendrick Lamar, do trójmiasta przyjedzie także Martin Garrix, FKA twigs oraz Michael Kiwanuka.

Mijająca dekada to niemal nieprzerwana passa sukcesów Kendricka Lamara. Jego płyty to doskonałe przykłady na łączenie jakości artystycznej i sukcesu komercyjnego, współpracy z innymi artystami i zachowania w pełni indywidualnego stylu, skromności i jednoczesnego przekonania o swojej wartości i sile swojego głosu. A głos Kendricka Lamara jest dziś słyszany wszędzie: w telewizyjnych wiadomościach, podczas rozdania prestiżowych nagród czy na wypełnionych do ostatniego miejsca stadionach.



Pierwsze mixtape'y wydawał jeszcze jako nastolatek, a debiutancki album "Section.80" ukazał się w 2011 roku. Wydana rok później płyta "Good Kid, M.A.A.D. City" okazała się przełomowa zarówno dla jego kariery, jak i dla całego gatunku. W ciągu kilku miesięcy podopieczny Dr. Dre trafił do hiphopowej ekstraligi. W 2015 roku, na "To Pimp A Butterfly" jego przekaz nabrał jeszcze większej siły. Wykorzystał to perfekcyjnie. Wychodząc na scenę Grammy Awards 2016 w kajdanach wysyłał w świat niezwykle mocny komentarz na temat sytuacji mniejszości etnicznych w USA. Stał się jednym z najważniejszych muzycznych i społecznych głosów na świecie. W 2017 roku fani doczekali się czwartego albumu "DAMN.", który tak jak jego poprzednik, zadebiutował na szczycie Billboardu. Tym razem Kendrick Lamar również podjął się rozliczenia z dzisiejszą Ameryką, ze sobą, religią i wieloma kwestiami, które uciekają dużej części współczesnych artystów.



Kendricka słychać nie tylko na jego wyśmienitych albumach, ale także w utworach innych wykonawców, dla których nobilitacją staje się zwrotka K-Dota. Oprócz niekończącej się listy artystów hip-hopowych, na której znaleźli się A$AP ROCKY, Travis Scott, Schoolboy Q, korzystali z tego m.in. artyści popowi, jak Beyoncé, Taylor Swift, Maroon 5, Imagine Dragons czy Dido. W ubiegłym roku szerokim echem odbiła się wyprodukowana przez rapera płyta towarzysząca filmowi „Black Panther”. Na wydawnictwie znalazło się aż 5 utworów z jego udziałem, a kawałek "All The Stars" (nagrany razem z SZA) dostał nominacje do Oscara, Złotego Globu oraz aż 4 nominacje do nagród Grammy.