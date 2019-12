Za niecałe trzy tygodnie Sylwester. Polsat swój telewizyjny show organizuje na Stadionie Śląskim i zapowiada - a jakże - gorącą zabawę.

Na potwierdzenie przedstawił artystów, którzy wystąpią podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów. W tę wyjątkową ostatnią noc w roku Polsat stawia na zabawę w rytm największych dyskotekowych przebojów tego roku. Wśród nich „Ona by tak chciała” Ronniego Ferrari oraz „Mama ostrzegała” zespołu Daj to głośniej. To właśnie one najbardziej rozgrzewały Polaków do tańca w ciągu ostatnich miesięcy.

Na Stadionie Śląskim usłyszymy także DJ Bobo i jego „Chihuahua”, Layzee Fka Mr President i „Coco Jumbo”, Maciej Maleńczuk i „Ostatnią nocka”, Sławomir i „Miłość w Zakopanem” oraz Michał Szpak ze swoim „Color Of Your Life”. Na scenie zobaczymy i usłyszymy zespół Feel, Enej, Future Folk, Piersi i wiele innych gwiazd.

Nie zabraknie też wykonawców disco polo: Long&Junior, MiG, After Party, Defis oraz Miły Pan.

Całość będzie transmitowana na głównym kanale Polsatu.