Kompozytor ma opinię rewelacyjnego konferansjera, dlatego na scenie wystąpi właśnie jako konferansjer, zaś sam wieczór będzie dedykowany właśnie jemu i zwieńczy 13. FMF. Publiczność usłyszy koncert „The Music of John Powell”. Na prośbę FMF kompozytor osobiście dobierze i przygotuje utwory ze swojego wyróżnianego m.in. nominacjami do Oscara, nagród Grammy i BAFTA dorobku.

Muzyków z Chóru Polskiego Radia i Orkiestry Akademii Beethovenowskiej poprowadzi zaprzyjaźniony z Powellem dyrygent – znany publiczności FMF z poprzednich festiwali - Gavin Greenaway.

„Będziemy starali się wcześniej zorganizować spotkanie Johna Powella z publicznością” – powiedziała PAP we wtorek Marta Szkudlarek z Krakowskiego Biura Festiwalowego, które, wraz z RMF Classic, organizuje FMF.

13. Festiwal Muzyki Filmowej potrwa pod Wawelem od 26 maja do 1 czerwca. W tym czasie miłośnicy muzyki filmowej i kina będą mieli okazję wysłuchać ścieżek dźwiękowych z tytułów polskich i zagranicznych – m.in. z „Ogniem i mieczem”, „Trędowatej”, „Znachora”, „Władcy Pierścieni”, „Edwarda Nożycorękiego” i „Wikingów”.

Miejscami festiwalowych koncertów mają być m.in. Centrum Kongresowe ICE Kraków, Tauron Arena Kraków, Hotel Forum.

1 czerwca FMF 2020 zamknie plenerowy pokaz filmów na Powiślu.