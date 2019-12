Zespół Lady Pank przygotował na przyszły rok dla swoich fanów sporą niespodziankę. Będzie to cykl czterech koncertów z piosenkami do filmu rysunkowego "O dwóch takich, co ukradli księżyc", do którego Jan Borysewicz i spółka stworzyli muzykę ponad 33 lata temu.

Koncerty będą połączone z projekcją tej kultowej bajki Kornela Makuszyńskiego. Premiera odbyła się w listopadzie podczas Festiwalu SoundEdit w Łodzi. Na premierowym koncercie zobaczyliśmy rzeszę naszych fanów, dzisiejszych czterdziestolatków pamiętających ten film z czasów dzieciństwa, którzy przyprowadzili swoje dzieci. Sala była wypełniona do ostatniego miejsca, bawiły się dwa pokolenia fanów Lady Pank. To był wspaniały widok i znak, że ten film i muzyka w ogóle się nie zestarzały - mówi Jan Borysewicz. - Uznaliśmy również, że warto pokazać się z tym projektem szerszej publiczności. Na pierwszą połowę przyszłego roku zaplanowaliśmy więc cykl koncertów pod szyldem „O dwóch takich, co ukradli księżyc”. Dawid Podsiadło wraca na Stadiony. Artysta zapowiada dwa duże koncerty Zobacz również Koncerty odbędą się: 13 Marca – Wrocław – Impart 2 Kwietnia – Gdańsk - Stary Maneż 3 kwietnia – Warszawa – Stodoła 5 kwietnia – Łódź – Klub Wytwórnia