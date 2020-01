W maju 2019 roku w ramach promocji swojego najnowszego albumu „Still On My Mind”, Dido wyruszyła w trasę koncertową po Europie, w listopadzie odwiedziła również Polskę. Po fenomenalnym koncercie w Poznaniu, brytyjska artystka powraca do naszego kraju! Latem zobaczymy ją dwukrotnie:

24.06.2020 EXPO XXI, Warszawa

25.06.2020 Opera Leśna, Sopot

Ostatni album piosenkarki, „Still on My Mind”, ukazał się w marcu 2019 roku. W ramach promocji płyty, Dido wyruszyła w pierwszą od 15 lat trasę koncertową.

"Still On My Mind" to dopiero 5 album studyjny, który Dido wydała na przestrzeni 20-letniej kariery. I jest w czołówce jej najlepszych dzieł. „Chciałam uchwycić te doznania, które wciąż odczuwam podczas słuchania muzyki” - wyjaśnia.

Ten przypływ uczucia, że już nic więcej ponadto nie jest potrzebne. Żyłam życiem, które jest tylko muzyką. Słyszę melodie w mojej głowie. Muzyka jest ukojeniem, ekscytacją, jest wszystkim i zawsze jest dla mnie ostoją.

Ze sprzedażą ponad 40 milionów albumów na całym świecie, Dido jest jedną z najlepiej sprzedających się brytyjskich artystek w historii! Zarówno „No Angel”, jak i kolejna płyta z 2003 roku, „Life For Rent”, wciąż należą do najlepiej sprzedających się albumów wszech czasów w Wielkiej Brytanii.

Utwór „Here With Me” znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu „Love Actually” czy „Bridget Jones: W pogoni za rozumem”. Wydany w 2010 roku singiel „Everything to Lose” pojawił się w filmie „Seks w wielkim mieście 2”.